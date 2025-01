BBVA, utile 2024 supera 10 miliardi di euro. Buyback da 1 miliardo

BBVA

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnoloha registrato unattribuibile agli azionisti di 10,1 miliardi di euro nel, in aumento del 25 percento. Glihanno registrato un aumento maggiore, del 28 percento, sulla scia di un riacquisto di azioni. Rispetto agli utili del 2024, BBVA pagherà un dividendo in contanti di 0,70 euro per azione, il 27 percento in più rispetto al 2023, ed eseguirà un nuovo programma di riacquisto di azioni per 993 milioni di euro. In totale, BBVA distribuirà 5,03 miliardi di euro ai suoi azionisti.In cima al P&L, il reddito netto da interessi () ha registrato un aumento anno su anno del 13 percento, raggiungendo un record di 25,27 miliardi di euro, sulla scia del dinamismo dell'attività di prestito nel 2024. Lehanno raggiunto i 7,99 miliardi di euro, in aumento del 31 percento, grazie soprattutto ai sistemi di pagamento e alla gestione patrimoniale."Grazie a un'attività solida e ai nostri franchising leader, in particolare in Spagna e Messico, abbiamo superato i 10 miliardi di euro di utili - ha affermato il- Amplifichiamo così l'impatto positivo di BBVA sulla società. Affrontiamo il 2025 con ottimismo, poiché prevediamo un anno di crescita dell'attività e livelli elevati e sostenuti di redditività".Il Gruppo ha accolto un record di 11,4 milioni di, di cui il 66% si è unito alla banca tramite canali digitali. Il 75% dei clienti attivi utilizza il telefono cellulare come canale principale.