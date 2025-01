Deutsche Bank, utile cala più delle attese nel 2024 con contenziosi e ristrutturazione

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha registrato undi 5,3 miliardi di euro per l'intero anno 2024, in calo del 7% rispetto al 2023. Isono cresciuti del 4% anno su anno a 30,1 miliardi di euro, in linea con le previsioni. Lesono state pari a 23 miliardi di euro, in aumento del 6%, e hanno incluso 1,7 miliardi di euro relativi a specifiche voci di contenzioso, tra cui accordi relativi all'acquisizione di Postbank da parte della banca; rettificato per queste voci, l'utile prima delle imposte è stato di 7,0 miliardi di euro. I, che escludono voci non operative, sono scesi dell'1% a 20,4 miliardi di euro e hanno incluso 235 milioni di euro in voci straordinarie del quarto trimestre costituite da misure immobiliari e rettifiche di adeguamento per i prelievi bancari del Regno Unito.L'è stato di 3,5 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,9 miliardi di euro del 2023. Questo sviluppo anno su anno riflette sia i costi relativi a specifiche voci di contenzioso nel 2024 sia la non ricorrenza nel 2024 di 1,0 miliardi di euro in rettifiche di valutazione DTA che hanno avuto un impatto positivo sul 2023. Per quanto riguarda l'utile netto attribuibile agli azionisti, Deutsche ha registrato 2,70 miliardi, in calo rispetto ai 4,21 miliardi di euro del 2023 e sotto le aspettative per un utile di quasi 3 miliardi di euro.I ricavi netti dell'sono cresciuti del 15% anno su anno a 10,6 miliardi di euro, trainati dalla crescita dell'intera franchigia. I ricavi disono aumentati del 9% a 8,6 miliardi di euro, con FIC ex. Financing in aumento dell'8%, trainato dalla forza del Credit Trading, e ricavi di Financing in aumento del 12%."Il 2024 è stato un anno fondamentale per Deutsche Bank - ha affermato il- La nostra solida e crescente performance operativa riflette la svolta raggiunta negli ultimi anni. Abbiamo registrato un altro anno di crescita di fatturato e business, mantenuto una rigida disciplina dei costi operativi, agito con decisione per lasciarci alle spalle i costi significativi ereditati e continuato a investire nella nostra piattaforma. Tutto questo, insieme al forte inizio di quest'anno, ci dà lae aumenteremo ulteriormente le distribuzioni agli azionisti. Inoltre, stiamo già lavorando su misure per aumentare ulteriormente i rendimenti nei prossimi anni".