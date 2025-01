STM alza il velo sui conti, titolo crolla

STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

STMicroelectronics

(Teleborsa) - In forte ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 7,49% sui valori precedenti.La società ha chiuso il quarto trimestre del 2024 con ricavi pari a 3,32 miliardi di dollari, margine lordo al 37,7% e un margine operativo all'11,1%. L'utile netto è pari a 341 milioni di dollari. Nel 2024, l'utile è in calo del 63% a 1,56 miliardi di dollari e ricavi giù del 23,2% a 13,27 miliardi.Per quanto riguarda le previsioni sulle attività di ST per il primo trimestre, "ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 2,51 miliardi di dollari, corrispondenti a una diminuzione anno su anno del 27,6% ed a una diminuzione del 24,4% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 33,8%, con un impatto di circa 500 punti base dovuto agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva”, si legge nella nota dei conti.L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,54 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,08.