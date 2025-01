Business Forum Italia-Serbia, Zoppas (ICE): "Tecnologia centrale per le relazioni economiche Italia-Serbia. Da gennaio a novembre esportazioni a 2,5 mld"

(Teleborsa) - "Ringrazio ile ilche hanno voluto mantenere l’impegno di aprire questoche sta facendo registrare numeri importanti. Sono infatti presenti oltre 500 imprese italiane e serbe e abbiamo già 300 incontri di business matching qualificati prenotati e altri se ne stanno aggiungendo. Questo dimostra latra i nostri due Paesi e il grande interesse che aziende e operatori hanno nei confronti dell’apporto che può dare il Made in Italy al processo di ulteriore sviluppo della Serbia. La presenza in questo territorio di quasi 1300 aziende con capitale italiano, ne è una testimonianza". Lo ha dichiarato ilintervenuto al"La Serbia vale nei primi undici mesi del 2024, 2,5 mld di esportazioni, con una crescita di oltre il 16% rispetto allo stesso periodo del 2023 (che già era cresciuta del +6% rispetto al 2022).su cui il Governo sta puntando molto e che rappresenta un quarto del PIL. ICE lo fa soprattutto facendo incontrare domanda e offerta, Sace e Simest lo fanno offrendo supporto finanziario e garantendo certezze nei pagamenti, alle PMI che vogliono iniziare o ampliare il proprio percorso di internazionalizzazione. A questo lavoro di squadra si aggiunge la rete di rappresentanza della diplomazia e quella delle Associazioni di categoria, come Confindustria, Confapi e Confartigianato insieme a tutte le altre rappresentanze di categoria e il sistema degli istituti finanziari.Il tema dellaè emerso come un punto centrale per il futuro sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Serbia. La Serbia sta mostrando un crescente interesse per l’adozione di tecnologie italiane, cruciali per la competitività e l’ingresso nell'Unione Europea. L’Italia può essere un partner di riferimento per far sì che gli standard produttivi in settori chiave come quelli della transizione energetica e digitale, l’automazione, l’agritech possano raggiungere velocemente i livelli richiesti.Un esempio virtuoso di come laè quello della fiera Wine Vision che, grazie anche al lavoro di ICE, ha portato l’Italia ad essere il principale fornitore di vino dall’UE per la Serbia, con una crescita soprattutto qualitativa delle importazioni italiane che è passata dal 12,5% al 25% del mercato", conclude Zoppas.