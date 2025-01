Chevron, gli utili rettificati scendono più delle attese nel quarto trimestre

Chevron

Hess Corporation

(Teleborsa) -, importante azienda petrolifera statunitense, ha registratopari a 3,2 miliardi di dollari (1,84 dollari per azione) per ildel 2024, rispetto ai 2,3 miliardi di dollari (1,22 dollari per azione) del quarto trimestre del 2023. Nel trimestre sono stati inclusi oneri di buonuscita pari a 715 milioni di dollari e oneri per svalutazione pari a 400 milioni di dollari. Gli effetti della valuta estera hanno aumentato gli utili di 722 milioni di dollari.Glisono stati pari a 3,6 miliardi di dollari (2,06 dollari per azione, inferiore alle stime degli analisti di 2,11 dollari), rispetto agli utili rettificati pari a 6,5 ??miliardi di dollari (3,45 dollari per azione) di un anno prima."Nel 2024, abbiamo registrato una, restituito denaro contante record agli azionisti e avviato progetti di crescita chiave - ha affermato il- La produzione netta di petrolio equivalente a livello mondiale e statunitense è aumentata rispettivamente del 7 e del 19 percento rispetto all'anno scorso".L'azienda hachiave nel Golfo d'America, tra cui il primo progetto Anchor ad alta pressione del settore. In Kazakistan, Tengizchevroil ha completato il Wellhead Pressure Management Project e ha recentemente avviato il Future Growth Project. Chevron ha anche riacquistato oltre 15 miliardi di dollari delle sue azioni nel 2024, estendendo il suo track record di riacquisto di azioni in 17 degli ultimi 21 anni."Abbiamo rafforzato il nostro portafoglio e ci siamoe mantenere la disciplina del capitale, posizionandoci per una significativa crescita del flusso di cassa libero", ha aggiunto Wirth.L'azienda ha recentemente concluso le, ha portato avanti l'acquisizione die ha annunciato un obiettivo di 2-3 miliardi di dollari di riduzioni dei costi strutturali entro la fine del 2026.