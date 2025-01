Commerzbank, richiesta per seconda tranche buyback fino a 400 milioni di euro

Commerzbank

(Teleborsa) -ha. Dal 7 novembre 2024, ha riacquistato un totale di 38.837.806 azioni proprie per un importo di circa 600 milioni di euro a un prezzo medio di circa 15,45 euro ad azione. Ciò corrisponde al 3,278% del capitale.Il completamento della prima tranche è "un passo importante verso il nostro obiettivo di restituire almeno il 70% del nostro risultato netto ai nostri azionisti per l'esercizio finanziario 2024 - ha affermato la- Abbiamoalla Banca centrale europea e all'Agenzia finanziaria tedesca per unafino a 400 milioni di euro. Nei prossimi anni, puntiamo ad aumentare ulteriormente il ritorno di capitale per i nostri azionisti".Per l'anno finanziario 2024, il ritorno di capitale includerà un dividendo e il riacquisto di azioni composto da due tranche. Con un, il terzo programma di riacquisto è il più grande nella storia di Commerzbank.