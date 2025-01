Intel, fatturato del quarto trimestre scende meno delle attese

Intel

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, ha comunicato che ildel quarto trimestre 2024 è stato di 14,3 miliardi di dollari (sopra le attese), in calo del 7% anno su anno (YoY). Il fatturato dell'intero anno è stato di 53,1 miliardi di dollari, in calo del 2% anno su anno.L'del quarto trimestre attribuibile a Intel è stato di -0,03 dollari; l'EPS rettificato attribuibile a Intel è stato di 0,13 dollari (sopra le attese). L'EPS dell'intero anno attribuibile a Intel è stato di -4,38 dollari; l'EPS rettificato attribuibile a Intel è stato di -0,13 dollari."Ilin quanto abbiamo registrato fatturato, margine lordo ed EPS superiori alle nostre previsioni - ha affermato Michelle Johnston Holthaus, co-CEO ad interim di Intel e CEO di Intel Products - La nostra rinnovata attenzione al rafforzamento e alla semplificazione del nostro portafoglio prodotti, unita al continuo progresso nella nostra roadmap dei processi, ci sta posizionando per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Dave e io stiamo adottando misure per migliorare la nostra posizione competitiva e creare valore per gli azionisti".Intelricavi nelda 11,7 a 12,7 miliardi di dollari, un EPS del primo trimestre attribuibile a Intel di -0,27 dollari e EPS rettificato attribuibile a Intel di 0 dollari."Ilche abbiamo annunciato l'anno scorso per migliorare la traiettoria dell'azienda sta avendo un impatto - ha affermato David Zinsner, co-CEO ad interim e CFO di Intel - Stiamo promuovendo una cultura di efficienza in tutta l'azienda, puntando al contempo a maggiori rendimenti sul nostro capitale investito e a una migliore redditività. Le nostre prospettive per il primo trimestre riflettono una debolezza stagionale amplificata dalle incertezze macroeconomiche, da un'ulteriore digestione delle scorte e dalle dinamiche competitive. Resteremo molto concentrati sull'esecuzione per consolidare i nostri progressi e sbloccare il valore".