Mercati, UE estende di 3 anni equivalenza per controparti centrali del Regno Unito

(Teleborsa) - Laha adottato una decisione perper un periodo di tre anni, fino al 30 giugno 2028. Questa decisione "garantirà la stabilità finanziaria dell'UE nel breve termine e fornirà chiarezza ai partecipanti al mercato finanziario dell'UE", si legge in una nota.Questa estensione è progettata persulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR 3). EMIR 3 contiene misure che miglioreranno l'attrattiva e la competitività dei mercati di compensazione dell'UE. Ciò contribuirà a ridurre l'eccessiva dipendenza dell'UE dalle CCP del Regno Unito di importanza sistemica, riducendo così i rischi per la stabilità finanziaria dell'UE nel medio termine."La compensazione centrale è fondamentale per il buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'UE - ha detto- Con questa estensione dell'equivalenza per le CCP del Regno Unito stiamo salvaguardando la stabilità finanziaria dell'UE ed evitando rischi a breve termine. Allo stesso tempo, rimaniamo impegnati a ridurre la nostra eccessiva dipendenza dalle CCP del Regno Unito, riducendo così i rischi per il nostro sistema finanziario. Questa estensione di 3 anni consentirà alle misure EMIR 3 recentemente concordate di iniziare a entrare in vigore, aumentando la compensazione nell'UE e riducendo la nostra esposizione alle CCP del Regno Unito".La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore immediatamente e