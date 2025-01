Stellantis pianifica nuove assunzioni in Brasile e la produzione del Titan in Argentina

Stellantis

(Teleborsa) -ed annuncia nuove, dove quest'anno la produzione ha toccato nuovi record, confermando le opportunità offerte dall'area, in cui la casa d'auto conta di investire fino a 5,6 miliardi entro il 2030. L'ultimo annuncio la creazione di 1.500 posti di lavoro in Brasile e ilin aggiunta alla conferma dell'avvio dellaStellantis, secondo quanto svelato dal Presidente per l'area dell'America latina Emanuele Cappellano, prevede di. La gran parte (circa il 90%) saranno assunto presso lo stabilimento di, nello stato di Minas Gerais, mentre il restante 10% andrà a rafforzare la produzione presso il complesso dia Rio de Janeiro. Attualmente Betim ha la capacità di produrre 630.000 veicoli, 1,1 milioni di motori e 540.000 trasmissioni all'anno, ma la domanda è forte e si lavora già su più turni di lavoro."L'aumento della domanda internazionale e l'eccellente accettazione dei veicoli prodotti dai nostri stabilimenti in Brasile dimostrano la competitività dei modelli Stellantis e la qualità del processo produttivo", ha spiegato Cappellano, aggiungendo che il complesso di Betim ha esportato lo scorso anno più di 57mila automobili, mentre lo stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro, ha immatricolato più di 20mila veicoli. Infine, il complesso di Goiana, nel Pernambuco, ha esportato 37mila unità, il volume più grande della sua storia.Lo scorso anno Stellantis ha raggiunto unae toccato un record diDopo essersi assicurata la leadership nel mercato sudamericano per il quarto anno consecutivo, Stellantis ha stabilito il, anno della creazione del gruppo automobilistico. In totale, Stellantis ha esportato più di 116mila veicoli tra i mesi di gennaio e dicembre 2024, con una crescita del 94% negli ultimi quattro anni.Nei piani del Gruppo anche ilin Brasile. Cappellano non ha voluto indicare una data per l'ingresso del partner cinese che produce auto elettriche, ma ha detto che l'azienda organizzerà unper annunciare i primi modelli che saranno venduti nel mercato brasiliano ed in Cile.Si parla inizialmente di importazioni di modelli dalla Cina, ma l'idea è quella di alimentare la forte crescita del mercato con la produzione locale, anche perché l'accordo in essere con Leapmotor dà a Stellantis laanche al di fuori della Cina.Le prospettive sono buone per tutta l'America Latina. Stellantis conta anche di avviale la, che in precedenza era prodotto in Uruguay, per competere con i modelli simili di Toyota, Ford e GM. L'avvio della produzione del Titan in Argentina comporta un"Questo è un primo passo per Stellantis per avere una nuova famiglia di prodotti fabbricati in Argentina, come parte della strategia in Sud America", ha spiegato Cappellano.Una decisione assunta grazie anche alle, che staalla localizzazione della produzione in Argentinasu ogni tipo di bene, comprese le auto. Le tasse di importazione sui veicoli elettrici e di alta gamma, con valore compreso tra 39.000 e 71.000 dollari, saranno ridotte a zero, mentre quelle di valore superiore a questa soglia beneficeranno di una riduzione dei dazi dal 35% al 18%.Meno di un anno fa, Stellantis ha annunciato unper un totale di. Si tratta del più grande investimento nella storia dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana. Gli investimenti in programma sosterranno il lancio dinel periodo, lo sviluppo di nuove tecnologie Bio-Hybrid, di tecnologie innovative di decarbonizzazione nell’intera filiera automobilistica e di nuove opportunità di business.Con questo investimento, Stellantisnella regione,dell’industria locale e accelera la realizzazione del piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030. La regione infatti mantiene la leadership nell’offerta di una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile in Brasile e in Sud America.