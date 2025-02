Siemens conferma guidance dopo primo trimestre in crescita

Siemens

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, ha chiuso ilconin aumento del 3% su base comparabile a 18,4 miliardi di euro (primo trimestre 2024: 17,7 miliardi di euro). Glihanno raggiunto un totale di 20,1 miliardi di euro (primo trimestre 2024: 21,6 miliardi di euro), con un calo dell'8% su base comparabile rispetto all'anno precedente. Il rapporto ordini/fatturato è stato di 1,09. Il portafoglio ordini alla fine del primo trimestre del 2025 ha raggiunto il livello record di 118 miliardi di euro.L'è stato di 2,5 miliardi di euro, con un calo dell'8% (primo trimestre 2024: 2,7 miliardi di euro). Il margine di profitto del settore industriale è stato del 14,1% (1° trimestre 2024: 15,8%).L'è salito del 52% a 3,9 miliardi di euro (1° trimestre 2024: 2,5 miliardi di euro), beneficiando di un guadagno di 2,1 miliardi di euro (al netto delle imposte) dalla vendita di Innomotics. A 4,86 euro, l'utile base per azione corrispondente prima della contabilizzazione dell'allocazione del prezzo di acquisto (EPS pre PPA) è stato superiore del 52% rispetto al trimestre dell'anno precedente (Q1 2024: 3,19 euro). Escludendo 2,64 euro per azione relativi alla vendita di Innomotics, l'EPS pre PPA è stato pari a 2,22 euro."Con un flusso di cassa disponibile di 1,6 miliardi di euro, abbiamo superato di gran lunga la performance dell'anno precedente e creato un'ottima base per un esercizio 2025 di successo - ha dichiarato il- I proventi di 3,1 miliardi di euro derivanti dalla vendita di Innomotics contribuiscono ulteriormente alla nostra solidità finanziaria e continueremo a concentrarci sull'eccellenza nell'esecuzione per creare valore a lungo termine per i nostri azionisti.".