Sesa acquista la maggioranza di IT PAS per rafforzarsi in ambito Enterprise Platform

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha sottoscritto un(tramite la controllata Var Group) di una, rafforzando così le proprie competenze in ambito Enterprise Platform, a supporto della trasformazione digitale delle imprese a livello internazionale.IT PAS, con sede a Napoli,nell'esercizio 2024 pari a 3,1 milioni di euro ed undi circa il 15%, ha un organico di 25 persone specializzate nella consulenza su piattaforma ServiceNow. La società aiuta le imprese e organizzazioni in ogni settore d'industria ad automatizzare ed efficientare i processi grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di undella società target."Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze affiancando le imprese clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale - ha dichiarato l'- L'operazione si inserisce nel percorso di trasformazione industriale del Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecutity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder".