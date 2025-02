STMicroelectronics corre in Borsa con upgrade a Buy di Jefferies

Jefferies

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno migliorato a "" da "Hold" lasu, colosso italo-francese dei semiconduttori, con unaumentato aper azione dai precedenti 23 euro.Dopo un quarto d'ora di contrattazioni, STM si posizione in cima al FTSE MIB, attestandosi a 24,59 euro con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 24,78 e successiva a quota 25,34. Supporto a 24,22.