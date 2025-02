Prysmian, Standard Ethics conferma il rating "EE+"

Prysmian

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, a "". Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, l'allineamento volontario della società alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità si riflette in modelli. La rendicontazione extra-finanziaria è standard; il sistema di gestione dei rischi ESG è adeguato; i riferimenti alle linee guida di Onu, Ocse, Ue sono ampi e riguardano sia le principali policy ESG pubblicate sia i più alti strumenti di governo come il Codice di Condotta.Residuanoin materia di parità di genere, a partire dalla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione il quale rispetta comunque i criteri di indipendenza ed internazionalità.