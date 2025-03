Stellantis crolla in Borsa con dazi in Messico e taglio target price

Stellantis

(Teleborsa) - Arrivanoper, colosso italo-francese del settore automotive. In particolare,ha abbassato il prezzo obiettivo a 12 euro dai precedenti 13 euro, mentrelo ha abbassato a 16 euro dai precedenti 17 euro (rating Overweight confermato).Il titolo accusa oggi, come le altre case automobilistiche europee, l'impatto dell'e Canada. Stellantis - così come- ha siti produttivi in ??Messico. Secondo l'associazione dell'industria automobilistica messicana, Stellantis e Volkswagen sono i due maggiori esportatori europei di veicoli leggeri in Nord America dal Messico.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,51 e successiva a quota 11,35. Resistenza a 11,96.