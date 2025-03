Sesa acquisisce l'olandese Innofour per entrare in Benelux e Scandinavia

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha, che si integrerà progressivamente nella Business Unit Var Industries, rafforzando così competenze e soluzioni software per il settore engineering sul mercato europeo. L'operazione consente a Var Group di estendere la propria presenza nel Benelux e Scandinavia, confermando la strategia di internazionalizzazione a supporto della digitalizzazione delle imprese.InnoFour,ed attività operative a Stoccolma, Lund (Svezia) e Stravanger (Norvegia), è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e la progettazione ingegneristica (Computer-Aided Engineering, CAE), nonché servizi ingegneristici nel campo dei Computational Fluid Dynamics (CFD) e dei software di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (Application Lifecycle Management, ALM), con un customer set di clienti enterprise engineering, operanti nel settore dell'elettronica, ingegneria aerospaziale e navale, difesa, automotive e automazione.La società ha registratonell'esercizio 2024 pari a circa 6 milioni di euro, undi circa il 10%, e ha 15 risorse specializzate. L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l'Ebitda medio normale della società target.Per Sesa si tratta delladopo le 12 del 2024, le 13 del 2023 e le 18 del 2022. Il Gruppo continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on."Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software per la progettazione elettronica ed arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni software per il settore engineering, ampliando customer set e capitale umano - ha dichiarato il- La business combination si inserisce nel percorso di trasformazione industriale del Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecutity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder".