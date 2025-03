Rc Auto, Ivass: a luglio 2024 prezzo medio più alto del 12,4% rispetto a gennaio 2021

(Teleborsa) - Nel periodo 2014-2021 il premio medio della garanziasi è ridotto del 25,3% in termini nominali e del 29,7% in termini reali. Dopo questa lunga fase di contrazione, dal 2022 i prezzi effettivi dell'Rc Auto sono in aumento. Nel 2023 e 2024 gli incrementi sono stati rispettivamente del 6,1% e del 5% in termini nominali. È quanto emerge da un'analisisul'andamento dei premi Rc Auto nel periodo 2021-2024.L'incremento complessivo delpagato a luglio 2024 rispetto a gennaio 2021 è del 12,6%. Il lavoro di ricerca si basa su di un campione rappresentativo di circa 3 milioni di contratti sottoscritti tra gennaio 2021 e luglio 2024 e utilizza i dati della rilevazione Iper.Dall'analisi emerge inoltre che l'aumento dei premi Rc Auto ha interessato anche gli altriche, come l'Italia, negli ultimi anni hanno risentito dell'aumento dell'. Nel nostro Paese è stato registrato un aumento inferiore al +19,6% negli altri paesi UE. Nel ranking l'Italia si posiziona al ventesimo posto. Gli aumenti sono stati eterogenei in funzione delledegli assicurati (età, provincia di residenza, classe di bonus-malus) e della presenza o meno di garanzie accessorie: l'aumento è maggiore per il(+15,5%), segue il(+14%) mentre la variazione è minore al(+11%), dove i premi erano in partenza piu' elevati.Ildel bonus-malus è cresciuto del 13%, mentre l'aumento risulta superiore per gli altri assicurati (+17,8%). Gli assicurati piùsono stati maggiormente penalizzati dai rincari Rc Auto, con un incremento del 23,4% per glia fronte del +12% per gli over-60. Infine, i premi Rc Auto rispondono con un ritardo di circa 9 mesi rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo. Gli aumenti analizzati nel 2024 fanno ipotizzare una relazione con il maggiore costo dei sinistri con danno non patrimoniale alle persone per l'aggiornamento delle cosiddette tabelle di Milano."Un balzo astronomico ingiustificato – ha commentato, presidente dell'–. L'Ivass conferma le nostre denunce. I prezzi, grazie alla liberalizzazione di Mario Monti e del ministro Passera, che hanno aumentato la mobilità del consumatore togliendo l'obbligo della disdetta, sono da allora calati: -25,3% dal 2014 al 2021"."L'inversione di rotta si è registrata nel 2023, quando le compagnie hanno voluto adeguare iinvece che all'e dei, con l'obiettivo di mantenere inalterato in termini reali il loro profitto, determinando rincari inaccettabili: +6,1% nel 2023 e +5% nel 2024. Aumenti immotivati, non spiegabili né dal costo dei sinistri né dall'incidentalità. Ora, visto che l'inflazione è sotto il 2%, speriamo che nel 2025 i prezzi riprendano il loro cammino virtuoso, scendendo in modo significativo", ha concluso Dona.