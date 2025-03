Cereali, Anacer: nel 2024 cresce import in termini di quantità (+11,9%) ma cala il valore (-6,9%)

(Teleborsa) - Sono aumentate nelle quantità nell'intero 2024 in Italia lenel settore dei, semi oleosi e farine proteiche, arrivate a quota 2.735.000 tonnellate (+11,9%), mentre sono diminuite nei valori di(-6,9%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati elaborati dasulla base delle rilevazioni Istat. Le importazioni in Italia diaumentano complessivamente di 1,87 milioni di tonnellate (+12%) con un controvalore in diminuzione di 504,7 milioni di euro (-10% rispetto al 2023): l'incremento è dovuto soprattutto al(+1,19 mil/t, pari a +22%) ed al mais (+905.000 t, pari a +14%), quest'ultimo registra valori in calo di 172 milioni di euro (-9,4%).Tra gli altri cereali in granella risulta aumentare l'import di(+23.700 t nelle quantità e -44,0 milioni di euro nei valori), di(+17.500 t) e di(+66.000 t), mentre per ill'anno si chiude con arrivi dall'estero in diminuzione del 10,6% (-332.000 tonnellate) ed un controvalore pure in calo del 25% (-315,8 milioni di euro). Le importazioni diaumentano di 14.000 t (+4,7% considerando nel complesso risone, riso semigreggio, lavorato e rotture).Tra gli altri prodotti presi in esame, destinati prevalentemente all', si mette in evidenza l'incremento dell'import dei(+218.000 t, pari a +18%), dei(+60.000 t, pari a +15%) e la riduzione della(-33.000 t, pari a -33%).