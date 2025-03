WIIT, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

WIIT

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 28,0 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, dopo la pubblicazione dei risultati 2024 Gli analisti scrivono che il 2024 ha mostrato una, con una solida crescita organica dell'8% in Italia, una solida crescita del 4% in Germania e un'inversione di tendenza svizzera più rapida del previsto (margine dell'8% vs breakeven). La redditività ha superato le aspettative, con l'EBITDA del 2% al di sopra delle previsioni nonostante il fatturato sia stato inferiore del 3%, guidato dalla pulizia strategica delle attività a basso margine.La conference call ha confermato solide prospettive di business in Italia e Germania, con un(in aumento rispetto ai 150 milioni di euro di gennaio 2024). È stato sottolineato che sta emergendo una forte opportunità per i provider cloud europei, poiché i clienti del settore riequilibrano i costi, guidati da un passaggio dal cloud pubblico a quello ibrido e dall'adozione dell'intelligenza artificiale, insieme ai dazi di Trump, alle crescenti preoccupazioni sulla sovranità dei dati e ai recenti aumenti dei prezzi del 15-20% da parte degli hyperscaler. L'per sinergie di costo più rapide, senza piani per nuove aree geografiche.Le stime di EBITDA di Intermonte rimangono in gran parte invariate, nonostante un taglio del fatturato del 4-5% per tenere conto dell'attuale eliminazione graduale dei servizi a basso margine. Il broker ha rivisto le previsioni di risultato netto (impatto a due cifre sull'EPS) per riflettere, ma senza un impatto significativo sul FCF operativo. D'altro canto, ha tenuto conto di un CapEx più elevato a circa 27 milioni di euro (estremità superiore dell'intervallo 25-27 milioni di euro), con conseguente