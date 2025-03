Prysmian, accordo con Relativity Networks per cavi per data center

Prysmian

(Teleborsa) -ha siglato un, il principale fornitore di tecnologie in fibra ottica next-generation su larga scala, per garantire la produzione in serie di fibra ottica hollow-core e cavi richiesti dagli operatori dei data center, in un’economia AI-Powered.Secondo l’accordo di collaborazione, Prysmian e Relativity Networkscon l’utilizzo della tecnologia HCF di Relativity Networks, sviluppata in collaborazione con il College of Optics and Photonics dell'Università della Florida Centrale. Sfruttando l'esperienza di produzione globale di Prysmian, i due leader lavoreranno insieme per una transizione del settore verso la fibra hollow-core senza soluzione di continuità, soddisfando le crescenti esigenze dei data center in tutto il mondo. Relativity Networks fornirà anche connettori e hardware che garantiranno la compatibilità con le interfacce in fibra ottica esistenti."Prysmian è da tempo un leader globale nella definizione degli standard nel campo della fibra ottica e le nostre soluzioni all'avanguardia sono in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti” ha dichiarato“Questo, insieme alla tecnologia di Relativity Networks ci permetterà di proiettare il mercato globale delle fibre hollow-core nel futuro - un'area di interesse estremamente significativa mentree dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale in tutto il mondo"."Questo accordo è un", ha dichiarato. "Consentirà a Relativity Networks di soddisfare una domanda apparentemente insaziabile da parte degli hyperscaler per la tecnologia della fibra hollow-core. Con Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi e delle soluzioni in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, affronteremo al meglio il mercato telecom e dei data center e, in un'economia AI-Powered, forniremo ai costruttori di data center le soluzioni che hanno sempre chiesto. L'economia AI-Powered richiede fibre hollow-core. Questa partnership consente alle nostre aziende, insieme, di essere il principale fornitore globale di questa tecnologia essenziale".Durante questa partnership a lungo termine, Prysmian inizialmente produrrà la fibra HCF di Relativity Networks in uno stabilimento dedicato, situato nel centro di produzione di Prysmian a Eindhoven, nei Paesi Bassi. Questo sito produttivo strategico permetterà alle aziende di soddisfare la crescente domanda globale di soluzioni innovative in fibra ottica, garantendo che i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale beneficino della tecnologia in fibra ottica avanzata.