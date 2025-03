Auto, a febbraio ancora in calo le vendite in Ue (-3,4%)

(Teleborsa) - Segno meno per ilina febbraio. Le immatricolazioni disono diminuite del 3,4% su base annua: il mercato tedesco ha registrato il calo più netto in termini di volumi (-6,4%), seguito dall'Italia (-6,2%). È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Associazione europea dei costruttori ().Per quel che riguarda le, nei primi due mesi dell'anno sale la quota di mercato deial 15,2% (era all'11,5% nel periodo gennaio-febbraio 2024), così come quella dellenon ricaricabili che hanno rappresentato il 35,2% delle vendite, confermandosi la scelta preferita tra i consumatori dell'UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto aè scesa al 38,8%, in calo rispetto al 48,5% nello stesso periodo del 2024.Nello specifico, nel primo bimestre 2025 le vendite disono cresciute del 28,4% (+23,7% a febbraio). Tre dei quattro mercati più grandi dell'UE per la categoria, che rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato solidi guadagni a due cifre: Germania (+41%), Belgio (+38%) e Paesi Bassi (+25%). In leggera flessione la Francia (-1,3%).Le vendite dia febbraio sono cresciute del 18,7%, trainate da una crescita significativa nei quattro mercati più grandi: Francia (+51,4%), Spagna (+31,5%), Italia (+10,4%) e Germania (+9,8%). Sono 594.059 le unità immatricolate nei primi due mesi del 2025. Le vendite disono invece diminuite del 5% nel periodo gennaio-febbraio 2025 (-1,4% a febbraio), con un totale di 124.947 unità. Questa diminuzione è stata principalmente causata da significative riduzioni in mercati chiave come Belgio (-65,3%) e Francia (-49,3%). Di conseguenza, la quota di mercato delle auto elettriche ibride plug-in è pari al 7,4%.Nei primi due mesi dell'anno le immatricolazioni disono calate di un significativo -20,5% (-22,4% a febbraio), con tutti i principali mercati che hanno mostrato cali. La Francia ha registrato il calo più ripido, con immatricolazioni in calo del 27,5%, seguita da Germania (-24,9%), Italia (-19%) e Spagna (-13%). Nel bimestre le immatricolazioni totali sono 489.838 nuove auto immatricolate finora (quota di mercato giù al 29,1%, era al 35,5% nello stesso periodo dell'anno scorso). Ancora più marcato il calo delleche registrano un -28% (-28,8% a febbraio), con una quota di mercato del 9,7%. Nel complesso, sono stati osservati cali a due cifre nella maggior parte dei mercati dell'UE.