Banco BPM, patto di consultazione si rinnova: fiducia in piano standalone

Banco BPM

(Teleborsa) - L'tra casse di previdenza e fondazioni, che rappresentano il 6,51% di, ha rinnovato il proprio comitato, confermando il propriodella banca.L'assemblea dell'accordo ha nominato i, che ha funzioni istruttorie e organizzative, confermando Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e indicando come nuovi componenti Enrico Cibati, direttore dell'ufficio investimenti di Cassa Forense, e Pierluigi Curti, direttore dell'area investimenti finanziari di Enpam, che per i prossimi tre anni svolgerà funzioni di presidente.I partecipanti all'accordo di consultazione, che esiste dal 21 dicembre 2020, segnalano di aver preso atto di come il capitale di Banco BPM sia fortemente aumentato, degli importanti dividendi distribuiti e intravedono una prospettiva di ulteriore crescita di valore, grazie a una. Questo si deve al business tradizionale legato agli impieghi alle aziende nelle aree più industrializzate del Paese, ma anche alle commissioni derivanti dalle diverse fabbriche prodotto (dall'assicurazione al credito al consumo, dalla monetica all'asset management).L'accordo di consultazione dei soci del Banco BPM vede tra gliEnpam (1,99%), Cassa Forense (1,66%), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (1,24%), Inarcassa (1,03%), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (0,5%), Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (0,067%), Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori (0,0293%).