Askoll EVA, downgrade a Reduce da KT&Partners con taglio fair value

Askoll EVA

(Teleborsa) - KT&Partners ha peggiorato a "" da Hold" lae abbassato il(aper azione dai precedenti 0,20 euro, per un downside del 47,3%) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile.Il calo della valutazione deriva principalmente dall'sulla valutazione del, sottoscritto principalmente da Askoll Holding tramite uno swap debt-to-equity. La transazione ha aumentato sostanzialmente il numero di azioni senza migliorare l'NFP, pesando quindi negativamente sulla nostra di valutazione.KT&Partners ha, tenendo conto della persistente difficoltà nel mercato dei veicoli elettrici a due ruote e riorientando le azioni sull'offerta di prodotti e sulla razionalizzazione dei costi attuate dal management. Ora prevede ricavi totali FY25 a 7,5 milioni di euro (10,2 milioni di euro stimati in precedenza) e prevede che i ricavi cresceranno a un CAGR24-28 del 13,6%, raggiungendo 14 milioni di euro nel FY28.Dato il fatturato inferiore previsto, ha tagliato la stima di EBITDA FY25 a -3,8 milioni di euro (-1,7 milioni di euro stimati in precedenza) e prevede che la società, nel FY28. Per la posizione debitoria, ora prevede un NFP FY25 di 13 milioni di euro anziché 7 milioni di euro stimati in precedenza, dopo aver abbandonato la nostra precedente ipotesi di un aumento di capitale di 6,5 milioni di euro da effettuare in contanti nell'FY25.