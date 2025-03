Istat, export extra Ue in crescita del 2,8% a febbraio

(Teleborsa) -confermando il buon andamento dei prodotti del Made in Italy all'estero, nonostante la turbativa dei dati imposti o minacciati dagli USA. Secondo l'ultimo report dellsi registra a febbraio un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le erispetto alleL’aumento congiunturale dell’si deve soprattutto alle maggiori vendite di, ma fanno bene anche i beni strumentali (+2,2%); diminuisce, invece, l’export di energia (-19,9%) e beni intermedi (-1,5%)., l’aumento congiunturale è spiegato soprattutto dai maggiori acquisti didicembre 2024-febbraio 2025,grazie al buon andamento di tutti i raggruppamenti, a eccezione dei beni di consumo durevoli (-8,7%). Nello stesso periodo,principalmente determinato dai maggiori acquisti di energia (+14,2%)., la dinamica tendenziale dell’verso i paesi extra Ue è moderatamente positiva (; +1,0% al netto dell’energia). Nello stesso periodo,è pari a(era +9,9 miliardi nei primi due mesi del 2024).ontro il +3,3% di gennaio) ma la dinamica è influenzata dalle movimentazioni di elevato impatto, in particolare l, verso gli Stati Uniti; al netto di queste, si stima una crescita tendenziale delle esportazioni pari a +1,7%. Giù anche le vendite di energia (-23,3%) e beni strumentali (-15,3%), mentre risuota in forte aumento l’export di beni di consumo non durevoli (+13,7%).registra unaquasi totalmente spiegata dai maggiori acquisti di beni di consumo, durevoli (+17,1%) e non durevoli (+17,9%), ed energia (+17,6%).A febbraio 2025con i paesi extra Ue27. Il deficit energetico (-4.800 milioni) è superiore rispetto a un anno prima (-3.779 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici scende da 10.664 milioni di febbraio 2024 a 9.508 milioni di febbraio 2025.A febbraio 2025 si rilevano ampie riduzioni su base annua delleverso(-10,6%) e(-9,7%). Crescono le vendite verso Svizzera (+17,3%), paesi OPEC (+12,9%), Regno Unito (+8,5%) e paesi ASEAN (+7,4%). Leda paesi(+34,3%) e(+18,3%) registrano una forte crescita tendenziale; aumentano anche gli acquisti da paesi ASEAN e Regno Unito (per entrambi +11,7%). Per contro, diminuiscono le importazioni da Stati Uniti (-4,9%), Turchia (-4,6%) e Svizzera (-2,0%).