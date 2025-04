STMicroelectronics-Innoscience, accordo per sviluppo e produzione di tecnologia GaN

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, e, il leader mondiale nella manifattura di GaN su Si (nitruro di gallio su silicio) su fette a 8 pollici ad alte prestazioni e basso costo, hanno annunciato la firma di undiche fa leva sui punti di forza di ciascuna Società per ottimizzare le soluzioni di potenza in GaN e la resilienza della filiera.Le società hanno concordato un’circa la tecnologia di potenza GaN per far progredire il futuro promettente della potenza in GaN per elettronica di consumo, data center, automotive e sistemi di potenza industriale e molte altre applicazioni nei prossimi anni.Inoltre, l’accordo consente a Innoscience di utilizzare ladi front-end di ST al di fuori della Cina per le proprie fette in, mentre ST può far leva sulla capacità manifatturiera di front-end in Cina di Innoscience per le proprie fette in GaN. L’ambizione comune è per ciascuna Società quella di espandere la propria offerta individuale in GaN con flessibilità e resilienza della filiera per disporre di tutto ciò che chiedono i clienti in una vasta gamma di applicazioni."ST e Innoscience sono entrambi produttori integrati di dispositivi, e con questo accordo faremo leva su questo modello a beneficio dei nostri clienti nel mondo. Innanzitutto, ST farà accelerare la propria roadmap per la tecnologia di potenza in GaN a complemento della propria offerta in Silicio e in Carburo di Silicio. Inoltre, ST sarà in grado di capitalizzare un modello di manifattura flessibile per essere al servizio dei clienti nel mondo", ha dichiarato, President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors di STMicroelectronics."La tecnologia GaN è fondamentale per migliorare l’elettronica, creando sistemi più piccoli e più efficienti che risparmiano elettricità, abbassano i costi e riducono le emissioni di CO2. Innoscience è stato un pioniere della produzione in volumi di tecnologia in GaN a 8 pollici ed ha spedito più di un miliardo di dispositivi GaN in diversi mercati. Siamo entusiasti di aderire ad una collaborazione strategica con ST. La collaborazione congiunta fra ST e Innoscience si espanderà ulteriormente e accelererà l’adozione di tecnologia GaN. Insieme, i team di Innoscience e ST svilupperanno le prossime generazioni di tecnologia GaN", ha aggiunto Dr., Presidente e Co-fondatore di Innoscience.I dispositivi di potenza in GaN sfruttano ledel materiale che rendono possibili nuovidel sistema nella conversione di potenza, controllo motore e attuazione, offrendo perdite significativamente minori, che permettono efficienza potenziata, dimensioni minori, e peso inferiore, riducendo così il costo e l’impronta di carbonio complessivi della soluzione; questi dispositivi vengono rapidamente adottati nell', negli alimentatori dei data center e industriali, e negli inverter solari, e vengono attivamente progettati nei gruppi propulsori dei veicoli elettrici di prossima generazione, grazie ai vantaggi che offrono in termini di riduzione delle dimensioni e del peso.