Tesla, le consegne calano più delle attese nel primo trimestre

Tesla

(Teleborsa) -, società statunitense di veicoli elettrici fondata da Elon Musk, hadel 2025, oltre ad aver distribuito 10,4 GWh di prodotti di accumulo di energia.Si tratta di undelle consegne rispetto alle 386.810 unità di un anno fa (-13%) e di un(si aspettavano che Tesla registrasse consegne di circa 372.410 veicoli, secondo una stima di Visible Alpha)."Mentre il cambio di linea del Model Y in tutti e quattro i nostri stabilimenti ha portato allanel primo trimestre, l'aumento del New Model Y continua ad andare bene", si legge in una nota.Tesla pubblicherà i suoidel 2025 dopo la chiusura del mercato martedì 22 aprile 2025.