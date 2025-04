Energia, verso un mercato più trasparente: ecco come

(Teleborsa) -il mercato dell'e delsarà caratterizzato da unarivolte ai clienti domestici.ha infatti approvato alcune, che attuano e previsioni del(decreto-legge 19/2025), introducendo nuoviin capo ai venditori, sia nei documenti contrattuali sia sui siti internet.Le nuove regole delineare dall'Authority impongono agli operatori, nell'ambito delle condizioni tecnico-economiche inserite, di menzionaretutti idell’energia elettrica e del gas naturale,dai corrispettivi regolati relativi allaed agli, da riportare anch’essi in apposite sottosezioni., sui rispettivi siti internet, i venditori dovranno pubblicare conpresenti: il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la Scheda sintetica.Le nuove regole dettate dall'ARERAa tutte le offerte per l'energia elettrica ed il gas naturale, rivolte ai clienti domestici, ed anche a quelle in corso di validità.Le novitàche verranno utilizzate nellache partirà anch’essa dal 1° luglio 2025 e si aggiungono alle numerose misure introdotte in questi anni da ARERA per migliorare la confrontabilità delle offerte, tra cui l’inserimento dellain particolare nella Scheda sintetica (che i venditori devono obbligatoriamente consegnare ai clienti domestici e non domestici di piccole dimensioni), per una rapida valutazione di convenienza economica da parte dei clienti.da attuare mediante processo di consultazione ordinario. "Il documento di consultazione - spiega il presidente di ARERA,- punta ail quadro disul mercato libero. Come di consueto le decisioni dell’Autorità seguiranno un percorso partecipato, basato su un costante confronto con le associazioni dei consumatori e con gli operatori".