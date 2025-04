SAP in rally a Francoforte dopo la trimestrale migliore delle attese

SAP

(Teleborsa) -, il più grande produttore di software in Europa, è. Il backlog sul cloud ammonta a 18,2 miliardi di euro, in crescita del 28% e del 29% a cambi costanti. I ricavi cloud nel primo trimestre del 2025 sono stati in crescita del 27% e del 26% a cambi costanti, mentre i ricavi Cloud ERP Suite del 34% e del 33% a cambi costanti, con ricavi totali in crescita del 12% e dell'11% a cambi costanti. L'azienda tedesca ha registrato un utile operativo rettificato di 2,5 miliardi di euro, superando le aspettative degli analisti che si attestavano sui 2,22 miliardi di euro."Il primo trimestre dimostra ancora una volta che la nostra formula vincente sta funzionando - ha commentato il- L'attuale backlog cloud è aumentato del 29% a cambi costanti e il fatturato totale ha registrato un aumento a due cifre. Con una quota di fatturato più prevedibile dell'86%, il".Ottima la performance di, che si attesta a 236,4 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 240,5 e successiva a 246,7. Supporto a 234,3.