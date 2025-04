Caterpillar, l'utile scende più delle attese nel primo trimestre

Caterpillar

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di attrezzature per il settore edile e minerario, ha chiuso il primo trimestre 2025 conpari a 14,2 miliardi di dollari, in calo del 10% rispetto ai 15,8 miliardi di dollari del primo trimestre 2024. Il calo è dovuto principalmente a un minor volume di vendite di 1,1 miliardi di dollari e a una sfavorevole realizzazione dei prezzi di 250 milioni di dollari. Il minor volume di vendite è stato principalmente determinato dall'impatto delle variazioni delle scorte dei concessionari.Ilè stato del 18,1%, rispetto al 22,3% del primo trimestre 2024. Il margine operativo lordo rettificato è stato del 18,3% (vs 22,2%). L'utile per azione è stato di 4,20 dollari (vs 5,75 dollari), mentre l'di 4,25 dollari (vs 5,60 dollari). L'aspettativa media degli analisti per il trimestre era di un utile di 4,35 dollari per azione.Ilaziendale è stato di 1,3 miliardi di dollari e la società ha chiuso il primo trimestre con 3,6 miliardi di dollari di. Nel trimestre, la società ha impiegato 3,7 miliardi di dollari di liquidità per il riacquisto di azioni ordinarie Caterpillar e 0,7 miliardi di dollari di liquidità per i dividendi."Sono orgoglioso del continuo supporto del nostro team globale ai nostri clienti e del conseguimento di un altro trimestre di solidi risultati -ha dichiarato il- Il nostro solido bilancio ci ha permesso di distribuire oltre 4 miliardi di dollari agli azionisti attraverso il riacquisto di azioni e i dividendi durante il trimestre"."La nostra strategia per una crescita redditizia a lungo termine sta dando risultati che riflettono i vantaggi del nostro portafoglio diversificato e dei mercati di sbocco - ha dichiarato il- Sono onorato di guidare il nostro talentuoso team, dando continuità alla tradizione di Caterpillar nell'aiutare i clienti a risolvere le loro sfide più difficili".