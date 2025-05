WIIT, al via oggi programma di buyback

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, ha comunicato che a partire da oggi, 5 maggio, verràun, deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 29 aprile scorso.Il Programma è volto a consentire alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui disporre per eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società e per il servizio di piani di incentivazione basata su strumenti finanziari designati a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori delle società del Gruppo WIIT.L'acquisto di azioni proprie avverrà per un periodo di 18 mesi dalla data di efficacia dell'autorizzazione (i.e., 29 aprile 2025).WIIT ha precisato infine che ad oggi ha in portafoglio 2.060.983 azioni proprie, pari al 7,36% del capitale sociale.