Stellantis guida i rialzi nel FTSE MIB: in rally le società esposte all'export

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che tratta in rialzo del 6,79%, confermandosi il miglior titolo del FTSE MIB in chiusura. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche restano ancora lette in chiave negativa, ma qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo con supporto individuato a 9,01 Euro e resistenza più immediata a 9,64.A sostenere lèe azioni della casa d'auto italo-francese, che fa meglio dell'indice pan-europeo Stoxx auto (+3,6%), concorre la tregua ragigunta fra USA e Cina sui dazi, che avvantaggerà le società più esposte all'export. Secondo l'agenzia di rating Moody's, che venerdì ha tagliato il merito di credito a Baa2, portando l'outlook a stabile l'accordo sui dazi avrebbe per Stellantis un impatto di 2,7 miliardi di dollari (2,4 miliardi di euro) a livello di EBIT nel 2025.Nel paniere principali brillano anche, con un progresso del 6,52%, ed, cn una risalita del 6,76%. Non da meno alcune società della moda come, che avanzano di quasi 5 punti.