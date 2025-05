Sesa, controllata Var Group acquisisce spagnola Delta Informática

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha fatto sapere di aver acquisito, società spagnola con sede a Barcellona e Madrid, attiva in Digital Idenity. L’operazione è stata realizzata attraverso, controllata al 100% da Sesa.Delta Informática, costituita nel 2006 con sede a Barcellona e Madrid (Spagna) ed un’organizzazione composta da 10 professionisti, è specializzata in soluzioni biometriche (DELTA ID) e in ambito Digital Identity e Data Automation, con focus su tecnologie proprietarie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) basate su Intelligenza Artificiale e Machine Learning. Nel 2024 l'azienda ha registratopered undel 20%."Grazie a questa operazione consolidiamo la nostra presenza internazionale, supportando l’evoluzione digitale delle imprese e rafforzando la sinergia tra i nostri centri di competenza sulla Blockchain e sulla Cyber Security. Accogliamo con entusiasmo il team di Delta Informática, che ci arricchisce di know how e soluzioni ad alto valore nella Digital Identity e Data Automation", affermano, CEO di Var Group e, Regional Manager di Var Group España."Proseguiamo il nostro percorso di crescita anche internazionale, con l’obiettivo di sviluppare il coverage dei principali distretti economici dell’Europa centro occidentale. Siamo lieti di accogliere le risorse umane di Delta Informática nel Gruppo, al fine di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta nell’area della penisola iberica. Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e piattaforme digitali affiancando i nostri stakeholder e clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale", ha dichiarato, CEO di Sesa.