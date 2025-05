VF Corp si aspetta una perdita operativa superiore alle attese nel trimestre in corso

VF Corp

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'abbigliamento che controlla marchi come North Face, Timberland e Vans, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 marzo) condi 2,1 miliardi di dollari (-5%). The North Face e Timberland sono cresciuti, mentre Vans e Dickies sono diminuiti. La regione APAC è cresciuta, mentre le regioni Americhe ed EMEA sono diminuite.Laè stata di 73 milioni di dollari, l'utile operativo rettificato di 22 milioni di dollari, l'di -0,13 dollari (rispetto al quarto trimestre del 2024 di -0,30 dollari)."Abbiamodi utile operativo per il quarto trimestre del 2025, riflettendo i risultati del nostro programma di trasformazione Reinvent - ha detto il- Il fatturato del trimestre è stato in linea con le nostre previsioni ed escludendo Vans, è aumentato rispetto allo scorso anno, trainato dalla crescita di The North Face e Timberland. Al netto dell'impatto sul fatturato di Vans derivante da azioni strategiche mirate a gettare solide basi per la crescita futura e il miglioramento della redditività, il calo del fatturato del marchio nel quarto trimestre del 2025 è stato in linea con il trend del terzo trimestre del 2025"."Siamodel contesto macroeconomico e sono fiducioso che le azioni che stiamo intraprendendo consentiranno ai nostri marchi di tornare a crescere e a VF di generare un valore solido e sostenibile", ha aggiunto il CEO.Per ilprevede ricavi in calo tra -5% e -3% e una perdita operativa rettificata tra 125 milioni di dollari e 110 milioni di dollari. In media gli analisti si aspettavano un'indicazione per una perdita di 73 milioni di dollari.