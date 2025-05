Nerio Alessandri (Technogym) investe in Acqua Filette

Technogym

(Teleborsa) -della famiglia Alessandri - fondatrice die focalizzata su progetti innovativi legati alla qualità della vita - ha, storica realtà dell'alto di gamma italiano nel settore delle acque minerali, fondata e guidata dalla famiglia Ricci. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo.Con un patrimonio minerale rarissimo - assenza di arsenico e bassissima concentrazione di nitrati, basso contenuto di sodio e bilanciata presenza di sali minerali - Filette è scelta da prestigiosi ristoranti stellati, da hotel raffinati nel mondo e consumatori attenti alla qualità. Filette si contraddistingue per il design e un, completamente plastic-free."L'acqua è un elemento fondamentale per la vita e di conseguenza una- ha commentato, presidente di Wellness Holding - Filette, un marchio che coniuga etica, qualità e posizionamento premium sposa perfettamente il nostro progetto di lungo termine di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la prevenzione per una sana longevità. Crediamo nell'esperienza della famiglia Ricci e nel management di Filette coi quali uniremo le forze per sviluppare il brand in tutto il mondo".