Generali, Moody's migliora l'outlook a positivo

Generali

(Teleborsa) - L'agenziaha migliorato l'outlook dida stabile a positivo e ha confermato ad A3 il rating sulla solidità finanziaria (Insurer Financial Strength Rating - IFSR).Ugualmente sono stati cambiati da stabili a positivi gli outlook delle principali compagnie controllate in Italia, Francia e Germania.La modifica dell'outlook di Generali da parte di Moody’s, si legge in una nota, segue il miglioramento dell'outlook del rating sovrano italiano (Baa3) da stabile a positivo.Inoltre, la conferma del rating IFSR di Generali a A3 riflette il forte profilo di business del Gruppo, che beneficia di posizioni di leadership nei rispettivi mercati in Europa, la diversificazione delle linee di business e ilrelativamente basso rischio legato ai prodotti.