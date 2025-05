L'OPEC+ conferma le attuali quote e tagli per 2 milioni fino a fine 2026

Brent

WTI

(Teleborsa) -, dopo che un gruppo di otto membri aveva deciso il mese scorso di aumentare volontariamente ed informalmente le quote individuali a partire da giugno. Al di là di questo aggiustamento infra gruppo, il cartello allargato, che include membri non tradizionalmente appartenenti all'OPEC,, come concordato a dicembre.La decisione tiene conto del, che hanno di recente toccatoal barile, scontando le politiche dei Paesi produttori e le attese di una frenata della domanda. Il contratto in scadenza luglio sul, dopo la decisione dell'OPEC+, è rimbalzato questa mattina a, in rialzo dell'1,42%, mentre il future sulscambia a 62,79 dollari al barile, in vantaggio dell'1,52%.In realtà, i due pesi massimi Russia ed Arabia Saudita, insieme ad Algeria, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Oman ed Emirati Arabi confermano nel complessodi barili al giorno, dopo che a fine marzo era stato dato unodi barili al giorno, che gli otto membro hanno iniziato a. In base alle ultime decisioni assunte, questi otto paesi sono pronti a ripristinare complessivamente circa 1 milione di barili al giorno dei volumi precedentemente tagliati nel periodo aprile-giugno e valuteranno ulteriori misure per il mese di luglio.Ilci sarà una, che potrebbero decidere per un nuovo aumento produttivo di 411.000 barili dal mese di luglio.Una nuovanella sua interezza è invece attesa per il. Nel frattempo, i delegati hanno chiesto al Segretariato OPEC diper ciascun paese membro, per determinare i rispettivi livelli di riferimento per il 2027, che saranno utilizzati per calcolare le quote di produzione infra gruppo.