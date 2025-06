Ariston Holding, ok assemblea a bilancio 2024 e dividendo

Ariston Holding

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di, che si è tenuta in data odierna, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, tra cui il bilancio e la relazione sulla remunerazione 2024.I soci hannodella Società.Ad oggi, Antonia Di Bella non detiene azioni della Società, mentre Guido Krass controlla Centrotec SE – che detiene 19.321.473 azioni ordinarie e 22.095.194 azioni “ordinarie non quotate” – e CENIQ AG – che detiene 313.107 azioni ordinarie.L’Assemblea ha inoltre approvato la, pagabile il 25 giugno 2025, con record date 24 giugno 2025 e stacco cedola il 23 giugno 2025.