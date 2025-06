Technoprobe in denaro, assist da analisti

Technoprobe

FTSE Italia All-Share

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche mostra un guadagno del 3,45%, forte delle indicazioni giunte oggi dagli analisti.Gli analisti dihanno rivisto al rialzo il giudizio sul titoloportandolo a "buy" dal precedente "hold". Ritoccato all'insù anche il target price a 9 euro dai 6,30 indicati in precedenza.Il giudizio "buy" vale per gli esperti diche fissano il prezzo obiettivo a 8,50 euro. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,257 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,922. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,793.