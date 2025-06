Criptovalute, FCA del Regno Unito propone di abolire divieto di acquisto di ETN per investitori retail

(Teleborsa) - Ildel Regno Unito ha avanzato una proposta per revocare ilche impediva aibritannici di acquistare(Exchange Traded Notes) legati alle criptovalute. Secondo la proposta, i singoli investitori potranno accedere a questi prodotti a condizione che siano quotati su una borsa riconosciuta e regolamentata da FCA.La proposta rientra in un più ampio riassetto regolatorio in materia di criptovalute avviato dal governo – inclusa la regolamentazione di exchange e prestatori di servizi crypto – e rappresenta una risposta alla crescita del settore.L’FCA ha comunque ribadito che si tratta di strumenti ad alto rischio, incluso quello di perdere l’intero investimento, e che manterrà il divieto sui derivati crypto retail. La proposta resterà aperta a consultazione fino a luglio 2025