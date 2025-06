Warner Bros. Discovery si fa in due: Streamgin&Studios e Global Networks

Warner Bros, Discovery

(Teleborsa) -si separa in due società. Il gruppo di intrattenimento ha annunciato piani per dividersi in due distinte società, quotate in Borsa, finalizzati a "massimizzarne il potenziale".Nelleconfluiranno Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO e HBO Max insieme ai cataloghi cinematografici e televisivi; neientreranno i brand televisivi di intrattenimento, sport e informazione a cominciare da Cnn e Tnt Sports, Discovery, Discovery+ e Bleacher Report., attuale presidente e ceo del gruppo, diventerà il numero uno di Streaming & Studios, mentre il direttore finanziario del gruppo,, diventerà presidente e ceo di Global Networks.La separazione dei due business dovrebbe essere completata, secondo le previsioni, entro la metà del 2026.