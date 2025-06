WPP in rosso a Londra dopo annuncio dimissioni CEO Mark Read

WPP

(Teleborsa) - Seduta nervosa per, che mantiene un calo del 2,43% alla City di Londra, dopo la notizia delle dimissioni del CEO Mark Read. Il manager ha annunciato il suo ritiro dalla fine del 2025. L'addio di Read segnerà la fine del suo mandato settennale come CEO e chiuderà una carriera all'interno del gruppo lunga 30 anni.Il Board ed il team esecutivo di WPP hanno ora avviato la ricerca di un successore. Il nuovo leader dovrà cogliere l'eredità di innovazione e creatività lasciata dal predecessore e traghettare la big editoriale britannica in una nuova fase. Read ha assicurato la permanenza sino a fine anno ed i suo contributo per una successione ordinata.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,415 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,521. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,379.