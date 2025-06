Naspi 2025: regole più rigide per l’accesso all’indennità di disoccupazione

(Teleborsa) - Con la(Legge 207/2024), è entrata in vigore unache intendono accedere allal’indennità mensile di disoccupazione. La novità, inserita dal Governo in extremis nel testo definitivo della manovra, introduce un, con l’obiettivo dichiarato di contrastare eventuali abusi.In base alla nuova normativa, per gli eventi di disoccupazione che si verificano a5, non ha diritto alla NASpI il lavoratore che: si dimette (oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro) da un primo impiego a tempo indeterminato, viene assunto entro 12 mesi da una seconda azienda e viene licenziato da quest’ultima prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi.In sostanza,L’unicaprevista riguarda i casi in cui tra i due rapporti siano trascorsi almeno 12 mesi, oppure se il lavoratore ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione effettiva nel secondo impiego.L’INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della nuova normativa. La circolare chiarisce cheseguite da un nuovo impiego inferiore a tre mesi, a meno che non sia trascorso almeno un anno dal primo rapporto.L’obiettivo della riforma è chiaro:ovvero quelle basate su passaggi di breve durata tra due rapporti di lavoro, che fino a oggi permettevano di aggirare la regola generale che esclude l’indennità in caso di dimissioni volontarie.I lavoratori dovranno dunque prestaretra un impiego e l’altro, per non rischiare di restare esclusi dalla tutela prevista in caso di disoccupazione involontaria.