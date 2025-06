Nielsen Ad Intel: "Mercato pubblicitario in positivo ad aprile +2,2%"

(Teleborsa) - Gli investimenti pubblicitari in Italia chiudono il mese a +2,2%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo cumulato gen./apr. a +2%. È quanto emerge daiQuesti vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a +2,2%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo cumulato gen./apr. a +2%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nel cumulato gen./apr. del 2025 si attesta a +1,1%."Il mercato pubblicitario italiano – sottolinea– ha chiuso il primo quadrimestre con un segno positivo, confermando l'andamento degli ultimi mesi e dimostrando resilienza anche di fronte all'incertezza del clima macroeconomico. In questo contesto, è da considerare la recente revisione della stima del PIL italiano da parte sia dell'UE che dell'Istat che ha ridotto la previsione di crescita per il 2025 allo 0,6% (la stima di dicembre 2024 era stata di una crescita pari allo 0,8%). All'interno di questo quadro Istat prevede una stabilità dei consumi privati che dovrebbero continuare a crescere a ritmi moderati. Tuttavia, un fattore positivo è rappresentato dal taglio dei tassi di 25 punti base operato dalla BCE a giugno, un'azione che dovrebbe ridare fiato agli investimenti mantenendo l'inflazione sotto controllo. Non si può trascurare l'assenza, quest'anno, dei grandi eventi sportivi, un fattore che avrà un impatto sui prossimi mesi estivi anche se mitigato dalla presenza della prima edizione del Mondiale per Club che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio".Relativamente ai singoli mezzi,è in crescita sia nel solo mese di aprile (+2,1%) che nel cumulato gennaio/aprile (+1,8%).sono in calo rispettivamente del -5,7% (cumulato gen./apr. -4,8%) e del -5% (cumulato gen./apr.-5,6%). In crescita del 9,8% la Radio (cumulato gen./apr. +8,3%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnel cumulato gen./apr. 2025 chiude con un +2,9% (-1,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo perche cresce nel periodo cumulato gen./apr. del 3% e per ilche nel periodo cumulato segna un +10%, In calo ilche segna un -8,4%.Sonoil contributo maggiore è portato da Alimentari (+29%), Bevande/Alcoolici (+16,3%), e Abbigliamento (+19,6%). In calo a aprile gli investimenti di Distribuzione (-6,8%), Telecomunicazioni (-17,7%), e Gestione casa (-9,5%).Relativamente aisi evidenzia, nel periodo gennaio/aprile 2025, l'andamento positivo di Alimentari (+8,2%), Abitazione (+12,4%) e Bevande/Alcoolici (+7%). In calo invece Telecomunicazioni (-4,9%), Gestione casa (-3,2%) e Distribuzione (-13,6%).Nel periodo gennaio/aprile 2025, si è osservato un andamento positivo per iLargo Consumo (+4,2%), Beni Durevoli (+5,4%) e Persona (+1,9%). I macrosettori Attività e Servizi (-5,6%) e Tempo Libero (-9.8%), invece, hanno registrato un calo, attribuibile in particolare all'andamento negativo di Distribuzione, Telecomunicazioni e Turismo e viaggi”, sottolinea Luca Bordin . E continua: “Si registra inoltre un'inversione di tendenza ad aprile per i settori Finanza e Assicurazioni e Media/Editoria, che mostrano ora un segno negativo dopo un inizio 2025 positivo.