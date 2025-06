T-Plus (famiglia Crippa) avvia ABB per collocare l 2,5% di Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) -, holding della famiglia Crippa, annuncia di averdi sua titolarità. Le azioni in vendita sonoe saranno collocate tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.Il bookbuilding ha, e potrà essere concluso in qualsiasi momento. Gli esiti del collocamento, compreso il numero di azioni vendute e il prezzo per azione, saranno comunicati non appena possibile dopo la chiusura della procedura di bookbuilding.L’operazione, come in precedenza avvenuto nel 2023, si ponee conseguentemente di aumentare la liquidità del titolo.Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Sole Bookrunner. Nel contesto dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, l’Azionista Venditore ha assunto un impegno di lock-up, relativamente alle azioni della Società che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione, per un periodo di 90 giorni, salvo previo consenso espresso da Mediobanca e /o fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe.