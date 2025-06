Donnarumma (FS): “Investimenti senza precedenti per la rete ferroviaria”

(Teleborsa) - "Abbiamo pianificato i". Così l'ha spiegato in un'intervista al Tg1 quali sono le principali azioni messe in campo dal Gruppo e dalle società operative in vista dell'estate.La rete ferroviaria italiana è al. Proprio l'AD ha spiegato che con circa 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati alle attività di manutenzione e 700 per nuove opere, la pianificazione deve essere attenta e con l’obiettivo di limitare i disagi. Tra le azioni proposte da Ferrovie, infatti, diverse riguardano le informazioni ai viaggiatori tra cui, ha ricordato Donnarumma, "in modo che ogni passeggero possa inquadrarli e conoscere informazioni sulla circolazione ferroviaria".Ilrappresenta per il Gruppo FS un obiettivo centrale, tanto che il suo, dal 2025 al 2029. Ma i risultati in termini di qualità del servizio si vedranno progressivamente già dai prossimi mesi grazie alla realizzazione di nuove linee ferroviarie per eliminare i divari infrastrutturali ancora esistenti tra Nord e Sud e per affiancare infrastrutture più capillari alla rete alta velocità, che fino a oggi ha visto il suo principale sviluppo nell’asse Torino – Milano – Roma – Salerno.Tra le opere in corso di realizzazione ci sono lae, pere lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia per beneficiare delGli interventi in ambito infrastrutturale e tecnologico - ha sottolineato Donnarumma nell’intervista - restituiranno al Paese una rete più moderna in grado quindi di rispondere a una domanda crescente.