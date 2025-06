Francia, inflazione confermata in frenata a maggio

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Francia nel mese di maggio. Secondo l'Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in calo dello 0,1% su base mensile, in linea con stimato nella lettura preliminare e contro il +0,6% di aprile.Su base annuale, isono stati confermati a +0,7%, come nella prima lettura e dopo il +0,8% registrato nel mese precedente.Il, ha registrato una variazione positiva dello 0,6% su base annua, dal +0,9% di aprile, come nella stima preliminare, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -0,2% (era +0,7% nel mese precedente).