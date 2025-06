FS, al via i Frecciarossa Parigi–Marsiglia

(Teleborsa) - Prendono il via, dai nuovi collegamenti in. Trenitalia France, società diche opera sul mercato francese, si appresta a lanciare otto collegamenti fra le due città francesi, quattro in una direzione e altrettante nell’altra.Il collegamento si inserisce nel più ampio progetto die che si aggiunge alle quattro corse giornaliere tra Milano e Parigi e gli otto collegamenti al giorno tra Parigi e Lione."Il nuovo collegamento Parigi-Marsiglia amplia ulteriormente il network Frecciarossa in Francia, incontrando anche le esigenze di chi cerca un modo di. L’offerta di Trenitalia France andrà a soddisfare sempre di più le necessità di chi sceglie il treno per lavoro, studio e per motivi di svago e turismo", ha sottolineatoIl viaggio, dellacollega la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, e Marsiglia, con arrivo alla stazione Saint-Charles, con fermate intermedie nelle stazioni di Lione Saint-Exupéry, Avignone TGV e Aix-en-Provence TGV. La prima partenza da Parigi è alle 5:54 e l’ultima alle 19:03. La prima partenza da Marsiglia è prevista alle 6:52 e l’ultima alle 18:49.Il collegamento Parigi–Marsiglia si inserisce in unacon l’obiettivo di incrementare la presenza all’estero che già registra tre miliardi di fatturato e 12mila dipendenti. In particolare, Trenitalia France ha registrato nel 2024 un aumento di oltre il 40% del numero di passeggeri, segno che l’ingresso di un nuovo operatore favorisce l’utilizzo del treno.Grazie alla qualità del servizio con il Frecciarossa, che offre la possibilità di scegliere tra varie classi di servizio,. Come per le linee Parigi–Lione e Parigi–Milano, anche i viaggiatori della nuova linea Parigi–Marsiglia beneficeranno di una politica tariffaria trasparente e flessibile. I biglietti sono acquistabili sul sito web, tramite l’app Trenitalia France, nelle biglietterie e self-service.