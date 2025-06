Cina, dati contrastanti a maggio: produzione industriale sotto le attese ma i consumi battono le aspettative

(Teleborsa) - Segnali contrastanti giungono da alcuni importantipubblicati stamattina, con una produzione industriale che rallenta rispetto ad aprile e va sotto le aspettative e vendite al dettaglio sopra le attese.Secondo i dati delcinese, laè infatti cresciuta del 5,8% su base annua a maggio 2025, meno del mese precedente (+6,1%) e del consensus (+5,9%). La crescita da inizio anno si assesta così al 6,3%, sotto il 6,4% precedente.Crescono meno delle attese anche glidelle imprese, che segnano un +3,7%, contro il +4% atteso e del mese precedente.Fanno meglio delle aspettative le vendite al dettaglio. I, infatti, registrano a maggio un incremento del 6,4% su base annua dopo il +5,1% rilevato ad aprile, mentre le stime del mercato erano per un rallentamento al 4,9%. Dall'inizio dell'anno, le vendite sono salite del 4,06%, in accelerazione rispetto al +3,73% del periodo precedente.Ilinfine è sceso al 5% dal 5,1% precedente, contro attese per un 5,1%.