Inflazione, il calo di maggio non rassicura i consumatori

(Teleborsa) - Secondo i dati definitivi di maggio resi noti oggi dall'Istat , l’annua è pari +1,6%, dal +1,9% di aprile."Il calo dell'inflazione è solo un'. Il fatto che quella annua sia scesa rispetto ad aprile, da 1,9% a 1,6% e che quella mensile sia addirittura calata dello 0,1%, non deve trarci in inganno. Non solo non c'è alcun vantaggio per i consumatori, ma la loro condizione peggiora rispetto al mese precedente", ha dichiarato, presidente dell', commentando i dati Istat sull'inflazione"Infatti, in aprile si era speculato sulledegli italiani, spesa però non obbligatoria, mentre ora salgono gli acquisti necessari delda +2,6% a +2,7%, mentre iconfermano su base tendenziale il preoccupante +3,2% di aprile e segnano un balzo mensile dello 0,4%. Si sperava che il cibo in aprile fosse rincarato su marzo per via dell'aumento delle vendite legato alla Pasqua e che poi a maggio scendesse di prezzo, invece sale ulteriormente. Una tendenza allarmante che manda in tilt i bilanci delle famiglie più in difficoltà", ha fatto notare Dona.“Alcuni prodotti continuano a risentire della crisi delle materie prime, con ilche a maggio rincara del +19,6% sul 2024, ildel 24,7%, ildel 12%, il cacao del 19,1%, le uova del 7,1%. Ritocchi al rialzo anche per alcuni beni tipici del periodo estivo: i prezzi dei gelati salgono infatti del 3,4%, il riso del 4,2%, i molluschi freschi del 3,9%, le bevande gassate del 4,1%, l’acqua minerale del 3% i succhi di frutta del 3,7%. Pesche e nettarine rincarano del 5,1%, gli agrumi del 13,4%, la frutta secca del 5,3%, i pomodori del 7,3%", ha sottolineato il presidente di. "Un trend quello deiche prosegue oramai da mesi, e che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, con l’aumento della domanda per i beni tipici dell’estate. Sul dato dell’inflazione, inoltre, incombe ora il pericolo carburanti, con l’escalation del petrolio che potrebbe portare ad una nuova fiammata nei prezzi al dettaglio", ha aggiunto."Si preannuncia una estata salata per gli italiani", ha commentato il. "Nonostante il ribasso del tasso generale di inflazione, tutte le voci legate alhanno registrato a maggio una decisa crescita: i prezzi dei voli nazionali, ad esempio, sono rincarati del +30,8% su anno, le tariffe dei traghetti del +9,7%, quelle dei Servizi ricreativi e sportivi (piscine, stabilimenti, palestre, parchi divertimento, ecc.) del +8,3%, i prezzi dei Pacchetti vacanza nazionali del +7,2%. Gli alberghi rincarano del +3,3% su anno mentre i listini di case vacanza, b&b e altre strutture ricettive del +5,8%", ha sottolineato."Si tratta di un pessimo segnale in vista della, perché attesta come gli operatori turistici e le società di trasporto abbiano iniziato a ritoccare i listini al rialzo in prossimità delle partenze degli italiani – ha denunciato il Codacons –. Ciò comporterà un sensibile aggravio di spesa a carico dei cittadini che si sposteranno per trascorrere giorni di villeggiatura fuori casa nel periodo estivo, un vero e proprio salasso che sta per abbattersi sulle vacanze degli italiani.Con l’inflazione a questi livelli, l’stima ricadute, per una famiglia media, pari a +527 euro annui. "Rincari proibitivi per molte famiglie, già duramente provate dalla situazione economica. I dati diffusi dalla Caritas sono emblematici in questo senso: il 23,5% dei loro assistiti risultano inpur lavorando. Una vera e propria emergenza nazionale, che continua a misurarsi in termini di rinunce e tagli, persino in settori vitali come quello dell’" ha sottolineato Federconsumatori che ha aggiunto che da tempo rileva la riduzione del consumo di carne e pesce (-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati), l’incremento della tendenza a ricercare offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini) e l’aumento della spesa presso i discount (+12,1%).