Unicredit, l'OPS su BPM in bilico nonostante via libera UE

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Arriva ilpromossa da, che viene ammessa dalla Commissione a patto che vengano soddisfatti gli impegni assunti dalla Banca con la cessione di 209 filiali nel Nord Italia. E dal momento che il 21 giugno scadrà anche il periodo di sospensiva deciso da Consob, la Banca di Piazza Gae Aulenti ha già fatto sapere che da. Ma resta il nodo del Golden Power e delle dure condizioni imposte dal governo, che rischia di far saltare tutto, come ribadito dall'Ad di Unicredit in una intervista a Repubblica.La Cche l'acquisizione di Banco BPMfra le attività delle due banche in alcune aree specifiche dell'Italia. Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza,situate in aree geografiche ben definite, in cui vi è una sovrapposizione problematica, rimuovendo così tutti gli ostacoli all'operazione.Nell'indagine la Commissione ha riscontrato che,, l'operazione proposta solleverebbe, sia per quanto riguarda i servizi bancari destinati ai consumatori al dettaglio che per quelli destinati alle le PMI, determinando una. A livello regionale, l'operazione proposta non solleverebbe invece problemi di concorrenza, ne solleverebbe preoccupazioni in merito a possibili rischi di coordinamento nel mercato bancario italiano.A seguito della decisione della UE ed in vista dello scadere del periodo didi 30 giorni disposto dalla, che avrà, UniCredit ha fatto spere che il periodo di, riprenderà a decorrereSuccessivamente, la documentazione di offerta sarà aggiornata mediante la pubblicazione, previa approvazione della Consob, di un supplemento sia al prospetto che al documento di offerta, con la conseguente possibilità di recesso dall'offerta per coloro che vi avessero aderito nei termini di legge.Resta ora da capire, che ha più volte dichiarato che potrebbe ritirare l'offerta. Ultima uscita oggi su La Repubblica, cui ha dichiarato che la banca tenterà di superare le, che non hanno a che fare cn un "problema di sicurezza", "ma, come è probabile,"."Il nostroè un fatto di tutela giuridica, per il nostro Cda e la nostra società", ha proseguito l'amministratore delegato di UniCredit, spiegando che, dopo l'uscita di scena di Unicredit, "col 20% o forse di più, ma il Banco "dovrà dimostrare le promesse che ha fatto e remunerare i suoi azionisti come sarebbero stati remunerati nel caso in cui ci sarebbe stata l'operazione".Anche ieri, in occasione dell'evento Young Factor, che ha visto riuniti a Milano i Ceo delle principali banche italiane,si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, denunciando chee non è un problema di operazioni "transfrontaliere", ma vi sono. "BBVA in Spagna ha gli stessi problemi che abbiamo noi su BPM in Italia e gli stessi problemi che abbiamo su Commerzbank in Germania - ha spiegato il manager - quindi non è una questione di un Paese o transfrontaliero, in questo momento i governi hanno un punto di vista che molte volte diverge da quello di chi fa M&A e interpretarlo è importante, è una lezione per tutti".