iVision Tech cede il 51% di Teknoema e acquista il 100% di D.E.C. Elettronica

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha sottoscritto, pari al 51% del capitale sociale di quest'ultima, a favore dei soci di minoranza Pietro Nesci e Barbara Montanari, e all', detenuto da Innovatek (parte correlata perché controllata da Carlo Fulchir). Le operazioni si sono perfezionate contestualmente alla sottoscrizione degli accordi.Entrambe le operazioni si inseriscono all'interno di una, volta al potenziamento della divisione iSee, l'occhiale tecnologico per non vedenti, e nel complesso allo sviluppo degli occhiali smart. L'obiettivo è quello di rafforzare internamente le competenze in ambito elettronico, ritenute sempre più strategiche per l'evoluzione di un prodotto ad alto contenuto tecnologico.iVision Tech si è avvalsa della collaborazione di Teknoema, che, acquisita nel maggio del 2024, ha supportato lo sviluppo iniziale dell'occhiale iSee. DEC Elettronica è stata identificata da iVision Tech come il, lanciato con successo a inizio 2025, e per coprire l'intero ciclo di progettazione e realizzazione di smart devices.Al 31 dicembre 2024, la società ha registrato:pari a circa 3,2 milioni di euro,pari a circa 0,3 milioni, con un EBITDA margin dell'8,8%, utile netto di circa 0,01 milioni ed un indebitamento finanziario netto pari a circa 1,0 milioni. Ildell'operazione di acquisizione di DEC Elettronica è pari a 922.000, corrisposto integralmente con risorse proprie della società tramite pagamenti rateali con scadenza finale entro due anni dalla sottoscrizione dell'accordo."DEC Elettronica è stata fondamentale per la realizzazione degli occhiali iSee, e conosciamo bene la qualità che la contraddistingue in materia di sviluppo e progettazione tecnologica - ha commentato l'- L'ingresso nel Gruppo consolida le nostre strategie di crescita anche in ambito di smart devices e accelera lo sviluppo dei nuovi progetti ad alto contenuto tecnologico".